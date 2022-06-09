إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حدث "غير معتاد" في القدس

قالت شرطة الاحتلال في مدينة القدس، في وقت متأخر من هذه الليلة، إن شرطياً أصيب، بعدما تعرض مع زميله للرشق بالحجارة في منطقة التلة الفرنسية.

وأضافت، بأنه "يتم حاليا تمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجمين".



يأتي ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث "غير معتاد" في القدس.





وقالت إن اثنين من عناصر الشرطة دخلا بطريق الخطأ إلى العيسوية بسيارتهما للتزود بالوقود، فتم التعرف عليهما وتعرضا للرشق بالحجارة والبلوكات وتمكنا من الهرب نحو التلة الفرنسية.





وأضاف: هناك اعترضتهم سيارات كانت تطاردهم، قبل أن يطلق أحد عناصر الشرطة النار، وعلى ما يبدو تم اختطاف سلاحه.



رام الله - دنيا الوطن