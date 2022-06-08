غانتس: إسرائيل تنوي شراء المئات من مركبات "الكوماندوز"





وأضاف غانتس، مساء يوم الأربعاء: أن "مركبات الكوماندوز ستستخدم من قبل مقاتلي الجيش في مجموعة متنوعة من المهام العملياتية".





هذا وتشهد الأوضاع في المنطقة توترًا سواء في شمال فلسطين أي قطاع غزة والوضع الأمني الخطير بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، أو في جنوب البلاد المسماة الجبهة اللبنانية التي لطالما شهدت قصفا إسرائيليا على مواقع لحزب الله.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس: "يسرني إعلان أن مدير المشتريات بوزارة الجيش سيشتري المئات من مركبات الكوماندوز من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية".