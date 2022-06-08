"بينيت": الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت قرارًا بنزع القناع عن إيران





ووفق مكتب بينيت، فإن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذوا قرارا دراماتيكيا بنزع القناع عن إيران".





وأضاف بينيت، أن "القرار يؤكد استمرار إيران في الكذب وإخفاء أنشطتها في المجال النووي عن العالم، والآن يجب أن تنضم كل دول العالم وتفرض عقوبات كبيرة لوقف المشروع النووي الإيراني".









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت: إنه "يرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الليلة فيما يخص إيران".