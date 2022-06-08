قوات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق محافظة خان يونس.ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة.والجدير بالذكر، أن زوارق الاحتلال أطلقت في وقت سابق نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين في بحري خان يونس ورفح جنوب القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.