تفاصيل لقاء الشيخ مع الممثل الأيرلندي بفلسطين



وفي بداية اللقاء، نقل سيكستون تعازيه الحارة ممثلاً بجمهوريته الأيرلندية لمصرع 62 فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي، ومقدماً واجب العزاء في مقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.





وناقش حسين الشيخ مع الضيف الأزمة المالية في فلسطين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحديداً في ظل وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، واحتجاز الاحتلال لأموال الضرائب المستحقة.



كما وتباحث الطرفان في ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين، وحساسية الوضع في ظل غياب الأفق السياسي، وتصعيد المستوطنين وخرق الستاتسكو التاريخي في الحرم الشريف.





وأشاد الشيخ بالموقف الأيرلندي الداعم لحل الدولتين، والداعم للمشاريع التنموية والتطويرية.



من جانبهه، أكد الممثل الأيرلندي بذل بلاده الجهود الممكنة للدفع بمسار سياسي قائم على حل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم الاربعاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مع الممثل الأيرلندي دون سيكستون.