الكسواني: الفلسطينيون لن يسمحوا باقتطاع أي جزء من المسجد الأقصى



وقال الكسواني إن "اقتطاع جزء من المسجد الأقصى ينذر بحرب تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها".



وأضاف أن الحرب التي يقودها المتطرفون يسعون من خلالها لفرض واقع غريب على المسجد الأقصى.



وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال وطقوس المستوطنين التي كانت في ساحة البراق، انتقلت إلى ساحات الأقصى بشكل يومي.



ودعا مدير المسجد الأقصى كل من يستطيع الوصول إليه بشد الرحال للمسجد، مؤكداً أن التواجد الكبير فيه هو ما يفشل مخططات الاحتلال بتهويده.



ووجه الكسواني رسالة للأمة الإسلامية في كل المعمورة بأن المسجد الأقصى حق لهم وارتباطهم به عقائدي إلى يوم القيامة.



كما طالب الأمة الإسلامية بمساندة الشعب الفلسطيني، لأن الاعتداء على الأقصى اعتداء على الأمة بأكملها.



ونبه الكسواني إلى أن الاحتلال يمنع أعمل ترميم لكثير من المنشآت في المسجد الأقصى المبارك وخاصة الشبابيك التي كسرت في رمضان قبل الماضي.



وأوضح أن الاحتلال يمنع أيضاً أعمال الصيانة اليومية كالأعطال في السماعات والكوابل والأبواب.



رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك أن الفلسطينيين والمسلمين لن يسمحوا للاحتلال باقتطاع أي جزء من الأقصى.