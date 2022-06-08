محكمة الاحتلال تحوّل المقدسي حسن عميرة إلى الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، حكما بالاعتقال الإداري بحق أسير مقدسي.ووفق مصادر محلية، فإن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي حسن عميرة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.والجدير بالذكر، أن عميرة أسير محرر أمضى أكثر من خمسة أعوام في سجون الاحتلال، وأفرجت عنه سلطات الاحتلال في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019 بعد أن أمضى فترة محكوميته التي قضاها في عدة معتقلات كان آخرها معتقل النقب الصحراوي.