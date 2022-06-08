النيابة بغزة: انتهاء التحقيقات في واقعة الاعتداء على المحامي أبو وطفة

رام الله - دنيا الوطنأنهت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة، وأسندت إلى الجاني الاتهام بعد استجوابه تفصيلاً وتوقيفه حسب الأصول.وأكدت النيابة أن الاعتداء على المحامي أبو وطفة يُعَدّ تعدياً خطيراً على المنظومة العدلية ككل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).كما أنها باشرت الانتهاء من إجراءات تدقيق الملف تمهيدا لإيداع لائحة الاتهام بحق المتهم لدى المحكمة المختصة ايذانا ببدء محاكمته حسب الأصول القانونية.وأكدت النيابة حرصها الدائم في الحفاظ على قدسية مهنة المحاماة وصون الحقوق وسيادة القانون.