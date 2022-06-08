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العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة

العراق يوجه طلبا للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
وجه العراق طلبا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها فيه للضغط على حكومات دول العالم لاستعادة رعاياها من مخيم "الهول" الحدودي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي العراقي استقبل في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، وأخبرها أن خطر تنظيم الدولة مازال قائما، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكا لمواجهة هذا الخطر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "طالب الأعرجي الولايات المتحدة بالضغط على دول العالم لسحب رعاياها من مخيم (الهول) الحدودي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للدول لاستقبالهم".

من جانبها، أشارت السفيرة الأمريكية، إلى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هي اتفاقية حيوية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، وهي عبارة عن خارطة طريق".

وأكدت أن "بلادها تعمل على ضمان استقرار العراق والعمل معه سوية، من أجل هزيمة الإرهاب".

وأعربت، عن "سعي بلادها لتطوير العلاقة مع العراق، وأن التواجد من خلال التحالف الدولي شيء مهم، من أجل تقديم المشورة والتمكين والمساعدة".

ويقع مخيم "الهول" المكتظ بالنازحين، والذي تسيطر عليه الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود العراقية.

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش حوالي 56 ألف شخص في هذا المخيم، والذي يوصف بأنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية، والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم.

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