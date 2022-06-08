شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تشارك في مؤتمر الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك

"التعاون الإسلامي" تشارك في مؤتمر الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك
التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة العليا للقدس، بدولة فلسطين، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، مؤتمر وثائق الأملاك والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وذلك في رام الله اليوم الأربعاء. 

وتحدث الرئيس محمود عباس بأن هذا المؤتمر يأتي في سياق دفاعنا عن روايتنا الدينية والتاريخية، في مواجهة رواية الاحتلال الباطلة والمزعومة التي ليس لها أي رصيد لا في التاريخ ولا في الواقع ولا في القانون الدولي.

كما أكد أن كل الشواهد والأدلة والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمتنا المقدسة.

وألقى السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، كلمة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أن المؤتمر ينعقد في وقت تمر فيه مدينة القدس الشريف بمرحلة شديدة الدقة والخطورة بسبب تمادي إسرائيل، قوة الاحتلال في انتهاج سياسات التهويد والتي تهدد الهوية الإسلامية والعربية لهذه المدينة ومكانتها الدينية.

وأوضح السفير ذياب بأن المنظمة تطرقت للوضع الخطير في القدس وما شهده من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في اجتماعاتها التي عقدت في الآونة الأخيرة، مشددا على أن الدفاع عن القدس الشريف يقع في صميم عمل المنظمة.

وشدد على دعم الجهود والمبادرات تجاه حفظ هوية وذاكرة  مدينة القدس التاريخية والثقافية والحضارية وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية لاسيما المسجد الأقصى المبارك.

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