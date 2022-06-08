عاجل

  • (يسرائيل هيوم): تونس وإسرائيل تجريات محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة

دولي

"الصحة العالمية": تسجيل أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود

"الصحة العالمية": تسجيل أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود
جدري القرود
رام الله - دنيا الوطن
كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن تسجيلها أكثر من 1000 حالة إصابة بمرض "جدري القرود"، في إطار موجة التفشي الحالية خارج البلدان الإفريقية التي ينتشر فيها المرض عادة.

ووفق وكالة (الشرق) السعودية، قال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جبريسوس، خلال إحاطة إعلامية في جنيف، إن خطر انتشار "جدري القرود" في هذه البلدان غير الموبوءة أمر حقيقي، لكن يمكن الوقاية منه.

وأشار أيضاً إلى أنه هناك أكثر من 1400 حالة يشتبه في إصابتها بمرض "جدري القرود" هذا العام في إفريقيا، و66 حالة وفاة.

واعتبر أن "الأمر يمثل انعكاساً مؤسفاً للعالم الذي نعيش فيه، لأن المجتمع الدولي يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود، لأنه ظهر في البلدان ذات الدخل المرتفع".

وأوضح أن تفشي المرض أظهر مؤشرات على انتقال محلي في بعض البلدان، مضيفاً أنّ منظمة الصحة العالمية توصي الأشخاص المصابين بجدري القرود بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الحالات لا تزال في الغالب بين الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال، على الرغم من الإبلاغ عن حالات في النساء.

من جانبها، قالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في المنظمة، سيلفي برياند، إن الوكالة تقوم بتقييم فاعلية اللقاحات المخزنة ضد الجدري وتتصل بالمصنّعين والبلدان التي تعهدت سابقاً بتقديم لقاحات.

وأوضحت أن الاتصال الجسدي بين الأفراد هو السبب الرئيسي لانتقال عدوى "جدري القرود"، ومخاطر الانتقال عبر رذاذ الهواء ليست معروفة تماماً حتى الآن.

وكانت 29 دولة أبلغت عن حالات في موجة التفشي الحالية، التي بدأت في شهر مايو الماضي، ولم يبلغ أي منهم عن وفيات.

وفي آخر بياناتها بشأن تفشي الوباء، الأحد الماضي، عددت المنظمة، الدول، حيث لا يتوطن المرض والتي سجّلت أعلى عدد من الإصابات، وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57). 

وإلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية، سُجّلت إصابات (بأرقام فردية) في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات. وتعد إصابة واحدة في بلد لا يتوطن فيه المرض تفشياً.

وذكرت المنظمة أن العديد من الحالات لا تتطابق مع الصورة السريرية التقليدية لمرض "جدري القرود" إذ تحدّث البعض عن ظهور بثور قبل أعراض مثل الحمى وتقرّحات في مختلف مراحل التطور، وهي حالات غير عادية.

وعددت المنظمة الدول التي يتوطن فيها المرض على أنها الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو- برازافيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا وسيراليون والجابون وساحل العاج، إضافة إلى غانا حيث تم رصده في الحيوانات فقط. 

وفي الدول السبع الأولى المذكورة، سُجّلت 66 وفاة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. 

وشدد خبراء على الحاجة لإجراء دراسات سريرية على اللقاحات والعلاجات لفهم فعاليتها بشكل أفضل، ودعوا إلى تسريع الأبحاث في الانتشار الوبائي للمرض وانتقاله.

أخبار ذات صلة

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

ميركل تثير الجدل بشأن علاقتها مع بوتن

ميركل تثير الجدل بشأن علاقتها مع بوتن

زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة إيركوتسك الروسية

زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة إيركوتسك الروسية

تشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل

تشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل

على غرار كورونا.. العالم على شفا &#34;أزمة جديدة&#34;

على غرار كورونا.. العالم على شفا "أزمة جديدة"

بلينكن يجيب عن سبب عدم محاكمة إسرائيل في قضية شيرين أبو عاقلة

بلينكن يجيب عن سبب عدم محاكمة إسرائيل في قضية شيرين أبو عاقلة

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن حاولت التواصل بكوريا الشمالية

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن حاولت التواصل بكوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية&#34;.. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

"أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

منوعات

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

عربي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها