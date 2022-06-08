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السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية تعميما بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل ولا يملكون تراخيص نظامية الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.

ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك "عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية" ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين مقيمين وزائرين، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية.

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عربي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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