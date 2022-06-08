عربي

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن بلاده تنتظر موافقة واشنطن وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا.

وقال في تصريح لقناة (المملكة) الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت: "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأمريكية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون (قيصر) على هذه الاتفاقيات".

وأضاف: "لبنان أتم كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، ونحن بانتظار تنفيذ البنك وعده ليحصل لبنان على الطاقة الكهربائية".

ووقّع لبنان في يناير الماضي، عقدا مع الأردن لاستيراد نحو 250 ميغاواط تترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، ووسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.

ويستورد لبنان منذ أشهر "الفيول أويل" من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يعرف بـ"الخط العربي" عبر الأردن وسوريا.

وستبلغ كلفة استيراد الكهرباء من الأردن قرابة الـ200 مليون دولار سنويا، وكذلك الأمر بالنسبة للغاز من مصر.

أخبار ذات صلة

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بينها دول عربية.. الأمم المتحدة تصدر تحذيراً مبكراً بخصوص بؤر الجوع الساخنة

بينها دول عربية.. الأمم المتحدة تصدر تحذيراً مبكراً بخصوص بؤر الجوع الساخنة

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

البرهان: المنظومة العسكرية والأمنية ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار

البرهان: المنظومة العسكرية والأمنية ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية&#34;.. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

"أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

منوعات

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

عربي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها