"أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني





ويتناول المفكر الصوراني من خلال الدراسة، وبقراءة بحثية موضوعية، مستندة إلى معلومات قيمة وإحصاءات ضرورية لفهم واقع التعليم في فلسطين، ارتباطًا بالخصوصية الفلسطينية في مواجهتها للخطر الوجودي الصهيوني، الذي يمتلك قدرات علمية وبحثية وتكنولوجية فارقة.





ويقول عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى: "كوننا كفلسطينيين نخوض صراعاً مع هذا العدو على الجبهات كافية، بما فيها جبهة التعليم والبحث العلمي، يجب علينا أن نعمل على معالجة واقع التعليم الذي يئن تحت أزمات مستفحلة ومستشرية في مؤسسات التعليم كافة، وخاصة مؤسسات التعليم العالي والمتوسط".





وأضاف: "عليه تأتي هذه الدراسة البحثية كجهد مستمر في بحث جذور هذه الأزمة وواقعها القائم في الحاضر وتنشد نحو وضع حلول مستقبلية، تتم من خلالها الاستثمار في طاقات وكفاءات شعبنا الزاخرة وفئة الشباب منه بالذات، لما يشكلوه من رافعة أساسية في أي جهد وطني تحرري واجتماعي ديمقراطي – أسرة تحرير الهدف. بعنوان: أزمة التعليم في الجامعات الفلسطينية".



في مقدمة الدراسة تحدث الصوراني عن ظروف العولمة الراهنة التي تتجلى فيها الحاجة إلى متابعة الإنتاج المعرفي العلمي والنقدي العلماني الديمقراطي التقدمي الرافض لكل أشكال الهيمنة والاستغلال السائدة في مجتمعاتنا العربية، والتواصل معه على طريق تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة كما قدمها ودافع عنها فلاسفة العقلانية والتنوير والحداثة، وذلك بشرط امتلاكنا الواعي العميق لجوهر المسار العلمي العقلاني التقدمي التاريخي، إلى جانب امتلاكنا، للتطورات والاكتشافات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة اليوم.



ويضيف: "بالتالي فإن قضية التعليم تأخذ في الحالة الفلسطينية، بعداً وأولوية أساسية، في ضوء الخصوصية المتمثلة بالصراع المصيري - الوجودي الذي يخوضه ضده عدو يمتلك وينتج الكثير من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، ويعد من أكثر الدول تطورا على مستوى الشرق الأوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعاً متقدماً في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية بالتعليم ومؤسساته، وأبرزها تصنيف شنغهاي، وهذا بدوره ما يُضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات التعليم الفلسطينية، لسد الفجوة القائمة بيننا وبين العدو من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية حاجات علمية معرفية ملحة ومتزايدة في خدمة مصالح شعبنا الذي يتطلع بشوق للتحرر والاستقلال والنهوض، والخلاص من كل أشكال التخلف والتبعية والاستبداد".



ويؤكد عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى، أن التطور العلمي والبحث الحثيث في العلوم والمعرفة، يشكل واحداً من التحديات الأساسية الاستراتيجية ، يوفر لشعبنا– عبر تحققه – مدخلاً وأداة في مواجهة سلبيات التحديات التاريخية الموروثة والمعاصرة من جهة، ومواجهة تحديات التبعية والتخلف من جهة أخرى، "وهو أمر مرهون بتطوير النظام التعليمي، ووقف هذا التدهور الذي تعرض له بسبب استمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية في الضفة وقطاع غزة من ناحية، وبسبب استمرار الانقسام والصراع على السلطة بين فتح وحماس من ناحية ثانية".



وفي مواجهة هذا التدهور، والانطلاق بالعملية التعليمية والتربوية في الضفة والقطاع صوب أهدافها الوطنية والمجتمعية الديمقراطية، يقول الصوراني: "فإنني أرى أن الرؤية الموضوعية في الحكم على النظام التعليمي في بلادنا، لا بد وأن تنطلق من أربعة معايير أساسية":



المعيار الأول: ديمقراطية التعليم، بمعنى توسيع قاعدته الاجتماعية بما يُؤمِّن مجانية مشاركة أبناء الفقراء الذين يمثلون الأغلبية الساحقة لشعبنا، في العملية التعليمية بكل مراحلها، وهي قضية لا تقتصر على كونها مرتبطة بالمبدأ الأساسي في العدالة الاجتماعية فحسب، وإنما أيضاً باعتبار هذه المشاركة هي أصل من أصول ومكونات التنمية المجتمعية ، التي ننادي بها كمشروع حضاري اقتصادي اجتماعي وثقافي، ذلك إن التاريخ المعاصر للبشرية لم يعرف تجربة واحدة للتنمية الحقيقية المستندة على مبادئ العدالة الاجتماعية دون التوسع الحقيقي في قاعدة التعليم الإلزامي المجاني للعشر سنوات الأولى، وتوفير سبل التعليم الجامعي المجاني للطلاب عموماً والفقراء بصورة أولية.



وشدد على أن هناك ضرورة لإعادة تقييم تجربة التعليم العالي في ظل السلطة، من خلال الإجابة على السؤال ايهما أولا: الاستجابة لحاجات سوق خدماتي محدود، ام توفير نوعية تعليم تتلاءم مع الاحتياجات الوطنية التحررية والتنموية، وفي هذا فرق كبير كما تشير نسبة الدارسين للزراعة أو البيطرة في الجامعات، أو نسبة الدارسين للعلوم التطبيقية وهي نسب ضئيلة جدا، ولا يحتاجها السوق الخدمي كثيرا .





وأردف: "هنا تبرز الحاجة للإجابة على سؤال إضافي، تتبعه تساؤلات، مرتبطة بتقييم تجربة التعليم العالي من أبرزها: مَنْ المخول بوضع (معايير تصنيفية) لمؤسسات التعليم العالي؟ ومَنْ منح (س) أو (ص) من الجهات الحق بوضع تلك المعايير؟ وعلى اية منطلقات تعتمد تلك الجهات واضعة المعايير؟ وهل من المنطقي والمنهجي الفصل بين واضع المعايير وبين السلطة التي يملكها والتي تمكنه من حيازة القدرة على وضع المعايير وفرضها بطرق عديدة؟ وهل تتناسب معايير التصنيف والتقييم مع وضعية جامعاتنا كمؤسسات في ظل الاستعمار؟ كلها أسئلة تفتح المجال لنقاش موضوعي صريح يتناول واقع التخصصات والمناهج وطرق التدريس والعلاقات بين مكونات المؤسسة ودمقرطة مؤسسات التعليم والطالب الذي نرغب مجتمعياً بتخريجه كطالب في مجتمع تحت الاستعمار الصهيوني، وبالتالي تنطرح سمات الخريج ومواصفاته ، وكلها قضايا لا تتناولها معايير التصنيف العالمية التي تُتبع في تصنيف مؤسسات التعليم العالي وتلتزم بها تلك المؤسسات وكأنها "كتاب مقدس"، بل وتحاول اللحاق بتلك التصنيفات العالمية وكأنها الغاية التي ما بعدها غاية ! مثال /اقتراح: اعتقد ان من المفيد ان ينشط الطلبة الخريجين في بناء تعاونيات زراعية انتاجية في الضفة الغربية حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها حوالي 1.5 مليون دونم، وهناك اليوم حوالي 40 تعاونية، حيث أن ذلك التوجه التعاوني للخريجين، أفضل من تخريج طلبة IT يعملون في خدمة شركات رجال الاعمال وكبار التجار الكومبرادوريين الذين لا يرون أي غضاضه في تنظيم علاقة الهيمنة مع سوق الانترنت الصهيوني، وهذا لا يعني أبداً عدم الاهتمام بتدريس التخصصات العلمية التكنولوجية الحديثة والمعاصرة.



أما بالنسبة لقطاع غزة الذي لا تزيد مساحة الأراضي الزراعية فيه عن مائة ألف دونم (حوالي 7% من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة) ما يعني ان القطاع بحاجة الى ان يكون تركيز التعليم العالي فيه على التخصصات العلمية التكنولوجية المتقدمة، وذلك لرفع مستوى الموارد البشرية من الشباب الفلسطيني.



ويقول عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى: "إن حديثي عن ديمقراطية التعليم، بقدر ما يجسد رؤية وتطلعات القوى الديمقراطية التقدمية، هو أيضاً تعبير عن رؤية موضوعية أكثر شمولاً، تستهدف خلق التوازن الحقيقي من الناحية الاجتماعية في تركيبة متخذي القرار في أجهزة السلطة أو الحكم، كشرط ضروري للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وذلك أمر لن يتحقق دون إفساح المجال لأبناء الفقراء الحاصلين على معدلات القبول المطلوبة للالتحاق بالجامعات والدراسات العليا، إذ أن استمرار العقبات والتعقيدات بالنسبة للقبول في الجامعات راهناً، وخصوصاً في الكليات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة والكمبيوتر وغيرها من الكليات سيراكم ويعمق الخلل في التوازن الاجتماعي الداخلي لحساب مصالح الطفيليين من الأثرياء والشرائح العليا، الذين لا يعدمون وسيلة في إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة في داخل أو خارج البلاد رغم محدودية قدراتهم وضعف معدلاتهم".



أما عن المعيار الثاني، يقول الصوراني: الجامعات منابر للتحرر الوطني :عند الحديث عن بنية الجامعة من حيث نوع الجسم الطلابي الذي تشكلت منه في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجد انها مكونة -في أغلبيتها- من أبناء الطبقات الشعبية غير القادرة على تغطية تكاليف التعليم في الخارج، أو الحصول على منح خارجية، هذه الصفة الغالبة على نوعية الحركة الطلابية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، خلقت أجواء جامعية نشطة على المستوى السياسي الوطني، دعمها في ذلك امتداد الحركة الوطنية جماهيريا في ذلك الوقت ودعم منظمة التحرير الفلسطينية لموازنات الجامعات، وتوفر إدارات جامعية ان لم تكن متناغمة مع المد الوطني فهي على الأقل لا تستطيع الوقوف في وجهه، وبالتالي شكلت الجامعات حاضنة للعمل الوطني، ومركزاً أساسياً للتعبير عنه إضافة الى النقابات المهنية، والنقابات العمالية.



في هذا الجانب، أعرب الصوراني عن اعتقاده بأن معظم الجامعات الفلسطينية عموماً وجامعة بيرزيت خصوصاً، كانت قد تعززت مكانتها الوطنية والتقدمية بتأثير الدعم المادي من منظمة التحرير الفلسطينية عموماً ودعمها للأقساط المطلوبة من ابناء الريف والمخيمات لتمكينهم من دخول الجامعة، وبالتالي أدى ذلك الى إزاحة أو استبعاد هيمنة أبناء العائلات البرجوازية على الجامعة.



ويضيف: "لكن بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية كانت نهاية مرحلة من مراحل تطور التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، وعليه فإن التحولات التي مرت بها الجامعات الفلسطينية، بعد قيام السلطة الفلسطينية، على مستوى البنية المؤسسية لا يمكن قراءتها إلا ضمن التقاطعات بين ثلاثية السياسة، المعرفة، والاقتصاد، حيث يمثل العنصر الأول - السياسة مدى تدخل الدولة – السلطة السياسية - في الجامعات، من خلال السياسات المتعلقة بالإنفاق الحكومي على قطاع التعليم العالي، وسياسات الدولة بشكل عام التي قد تعيد صياغة التعليم العالي" .



وشدد على أن هناك تحولاً واضحاً في أدوار مؤسسات التعليم العالي يرتبط بشكل أساسي بتغير شكل الحكم وفلسفته منذ نشأة الجامعات الفلسطينية لغاية الآن، فمن أداة للتغيير الاجتماعي، وأداة تحرر وطني، إلى مؤسسة خدماتية تخضع لقوانين السوق، وتُخرّج أفواجاً من الموظفين أو العاطلين عن العمل فعلاً" .



في هذا الجانب، يشير عضو مجلس أمناء جامعة الأقصى، إلى أن مؤسسات التعليم العالي في فلسطين على اختلاف توجهاتها، تواجه تحديات كبيرة تتطلب تطويرا جذريًا لتتمكن من أداء رسالتها في ظل بناء مجتمع المعرفة والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، ويتطلب تحقيق هذه المهمة من هذه المؤسسات أو الجامعات تحقيق قدر كبير من التوازن بين أنشطة التعليم والبحث والتطوير، وذلك لتتوافق مع ما يعرف بالجامعات البحثية والتي تؤدي رسالتها في التعليم وخدمة المجتمع وإثراء المعرفة ونشرها من خلال التركيز على الأنشطة البحثية، خاصةً وأن الجامعات الفلسطينية تعاني من الغياب الكامل للمنافسة فيما بينها، وضعف تقديم حوافز مالية إضافية للجامعات الأكثر إنتاجًا للبحوث العالمية، وبالتالي فإن الإنتاج العلمي للجامعات الفلسطينية يتميز بكونه ضعيفًا أو شبه منعدم مقارنة بالإنتاج العلمي في دولة العدو الصهيوني



وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، يقول الصوراني: تحديث التعليم، وذلك أمر عسير المنال بدون فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم الحداثة الفكرية، أو الخطاب الفكري المعرفي العقلاني، وأساليب التفكير التي انبثقت في عصر النهضة الأوروبية منذ القرنين السادس والسابع عشر وامتدت بتواصلها إلى يومنا هذا.



والمعيار الرابع: ويرتبط بعملية تقييم المؤسسة التعليمية ومدى استجابتها، من حيث مخرجات عملية التعليم، لحاجات بناء اقتصاد تنموي مقاوم، فالتنمية المقاومة على مختلف تفرعاتها هي الكفيلة بتحقيق القدرة على بناء مجتمعي قادر على الصمود، وهنا يتجلى دور الجامعات بأن تنظم منهاجها وأساليب تدريسها لبناء أجيال تأخذ على عاتقها الانخراط في التنمية وتحديداً الزراعية والصناعية بديلاً لتخريج أفواج وظيفتها فقط خدمة رأس المال في قطاعات التأمين والاتصالات والبنوك، وهي قطاعات معنيه -في معظمها- بالاستغلال الرأسمالي والاستيلاء على فائض القيمة أو الربح وليست معنيه أبداً بعملية التنمية.



للاطلاع على الدراسة:

رام الله - دنيا الوطنأصدر للمفكر والباحث وعضو مجلس أمناء جامعة الأقصى غازي الصوراني، دراسة هامة ، بعنوان: "أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".