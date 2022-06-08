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دولي

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
فرضت السلطات الكندية قيودا جديدة على النفط والغاز والصناعات الكيماوية من روسيا، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، جاء ذلك اليوم ضمن وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الكندية.

ووفقا للوثيقة يحظر على المواطنين الكنديين والشركات الكندية التعامل مع ممثلين عن صناعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين الروسية، بما في ذلك استخراج الفحم وخامات المعادن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات.

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