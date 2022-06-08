بقيمة نصف مليار شيكل.. (كنيست) يصوت على تشكيل لجنة تحقيق حول قرض مالي للسلطة



وقال: "تحقيق برلماني من شأنه ان يحقق ويفحص بعمق تنفيذ قانون تجميد الأموال المدفوعة للسلطة الفلسطينية، وسيتم النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسؤولين عن انتهاك هذا القانون" وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، ظهر الاربعاء: "إن الهيئة العامة في (كنيست) الإسرائيلي سوف تصوت على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تحويل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية كقرض مالي في شهر أغسطس الماضي".ووفقا للصحيفة فإن الاقتراح قدمه عضو (كنيست) آفي ديختر عن حزب الليكود وسيتم من خلاله فحص تقارير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.وأشار ديختر، إلى أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إخفاء حقيقة أن نصف مليار شيكل تم تحويلها الى السلطة الفلسطينية لمجرد الاستمرار بدفع رواتب ما وصفهم الأسرى وعوائل الشهداء خلافا للسلطة التشريعية ومن دون رقابة برلمانية.