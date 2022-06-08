عاجل

  • (يسرائيل هيوم): تونس وإسرائيل تجريات محادثات تقارب والجزائر تحاول افشال الخطوة

شؤون فلسطينية

بقيمة نصف مليار شيكل.. (كنيست) يصوت على تشكيل لجنة تحقيق حول قرض مالي للسلطة

بقيمة نصف مليار شيكل.. (كنيست) يصوت على تشكيل لجنة تحقيق حول قرض مالي للسلطة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، ظهر الاربعاء: "إن الهيئة العامة في (كنيست) الإسرائيلي سوف تصوت على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تحويل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية كقرض مالي في شهر أغسطس الماضي".

ووفقا للصحيفة فإن الاقتراح قدمه عضو (كنيست) آفي ديختر عن حزب الليكود وسيتم من خلاله فحص تقارير وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.

وأشار ديختر، إلى أنه لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إخفاء حقيقة أن نصف مليار شيكل تم تحويلها الى السلطة الفلسطينية لمجرد الاستمرار بدفع رواتب ما وصفهم الأسرى وعوائل الشهداء خلافا للسلطة التشريعية ومن دون رقابة برلمانية.

وقال: "تحقيق برلماني من شأنه ان يحقق ويفحص بعمق تنفيذ قانون تجميد الأموال المدفوعة للسلطة الفلسطينية، وسيتم النظر في الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسؤولين عن انتهاك هذا القانون" وفق قوله.

أخبار ذات صلة

&#34;أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية&#34;.. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

"أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

اشتية: إسرائيل لم تستطع أن تثبت تاريخها في مدينة القدس

اشتية: إسرائيل لم تستطع أن تثبت تاريخها في مدينة القدس

القدس: الاحتلال يأخذ مقاسات عمارة سكنية في سلوان تمهيدا لهدمها

القدس: الاحتلال يأخذ مقاسات عمارة سكنية في سلوان تمهيدا لهدمها

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها

طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها

السفير اللوح يطالب سفراء أوروبيين بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

السفير اللوح يطالب سفراء أوروبيين بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

أمريكا تعلن موقفها من تقرير أممي يتحدث عن الحرب الاخير على غزة

أمريكا تعلن موقفها من تقرير أممي يتحدث عن الحرب الاخير على غزة

هل ستكون إسرائيل مجبرة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين قريبًا؟

هل ستكون إسرائيل مجبرة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين قريبًا؟

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية&#34;.. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

"أزمة التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية".. دراسة هامة للمفكر غازي الصوراني

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

منوعات

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

عربي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية تمنع غير السعوديين من الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

لبنان: ننتظر موافقة واشنطن لاستيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها