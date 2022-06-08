طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها

رام الله - دنيا الوطناصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مجموعة من القرارات، وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها، اليوم الأربعاء، لمناشقة عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.وفي التفاصيل، قررت اللجنة اعقاء ما نسبته 50% من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع المنشآت السياحية عن الأعوام (2018 حتى 2022)، مع ترحيل رسوم المنشآت السياحية التي التزمت بالدفع خلال تلك الفترة إلى الأعوام القادمة (2023، 2024).وأكدت اللجنة أنه سيتم تخصيص مبلغ مالي لتطوير قاعة وزارة شؤون الأسرى والمحررين، لافتة إلى أنه تم اقرار نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية.وقالت: "منح تسهيلات للمعاملات الخاصة بمربي الدواجن، لتعزيز جهود توفير كميات الدواجن بحسب احتياجات قطاع غزة"، مضيفة: "اعتماد مشروع الحد من التسول في قطاع غزة، ضمن عمل لجنة تعزيز السلوك القيمي، وإقرار الموازنة الخاصة للتنفيذ".وأشارت اللجنة إلى أنه تم تكليف وزارتي التربية والتعليم والصحة بتنسيب لائحة خاصة بتخفيض رسوم اشتراك التأمين الصحي للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تمت الموافقة على ابتعاث عدد من كوادر وزارة الصحة للتدريب في مجالات طبية مختلفة لتطوير كفائتهم.في السياق، اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، توصيات اللجنة الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، واستقطاب وتوطين التخصصات الطبية النادرة.وقالت: "إحالة مشروع تعديل القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى المجلس التشريعي حسب الأصول"، مضيفة: "إقرار اللائحة المقدمة من وزارة الداخلية والأمن الوطني، حول تنظيم مدد العلاج ومنح الإجازة المرضية لقوى الأمن الفلسطينية".وأكدت اللجنة أنه تشكيل لجنة لإعداد مشروع وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي في فلسطين، بالاضافة الى المصادقة على المشروع المقدم من وزارة العمل بهدف منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية.