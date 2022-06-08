دولي

زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة إيركوتسك الروسية

زلزال بقوة 5.2 درجة في مقاطعة إيركوتسك الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5,2 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء في مقاطعة إيركوتسك الروسية.

ووفقا لمعلومات الهيئة كان مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 10 كيلومترات في بحيرة بايكال على بعد 103 كيلومترات شرقي مدينة إيركوتسك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبه قال المركز الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة إيركوتسك، إن قوة الهزات كانت تبلغ في مركزها 8,4 درجة على مقياس ريختر، فيما بلغت قوة الهزات في مدن المقاطعة 5 درجات. ولم تعلن الهيئات الرسمية في مدن وقرى المقاطعة عن وقوع ضحايا أو دمار جراء الزلزال. وتعمل منشآت البنية التحتية المحلية بنظام عادي.

وكانت الهزات الأرضية شعر بها سكان مدينة إيركوتسك وكذلك جمهورية بورياتيا وإقليم زابايكالسكي.

أخبار ذات صلة

ميركل تثير الجدل بشأن علاقتها مع بوتن

ميركل تثير الجدل بشأن علاقتها مع بوتن

تشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل

تشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل

على غرار كورونا.. العالم على شفا &#34;أزمة جديدة&#34;

على غرار كورونا.. العالم على شفا "أزمة جديدة"

بلينكن يجيب عن سبب عدم محاكمة إسرائيل في قضية شيرين أبو عاقلة

بلينكن يجيب عن سبب عدم محاكمة إسرائيل في قضية شيرين أبو عاقلة

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن حاولت التواصل بكوريا الشمالية

مسؤول أمريكي: إدارة بايدن حاولت التواصل بكوريا الشمالية

(معاريف): انتخاب السفير جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

(معاريف): انتخاب السفير جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

قديروف يتحدث عن بدء هجوم شامل في جمهورية لوغانسك

قديروف يتحدث عن بدء هجوم شامل في جمهورية لوغانسك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

المطران حنا: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والتي تستهدف الدولة السورية

المطران حنا: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والتي تستهدف الدولة السورية

منوعات

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

عربي

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض