أمريكا تعلن موقفها من تقرير أممي يتحدث عن الحرب الاخير على غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة رفضت فجر اليوم الأربعاء، تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2021، الذي يُلقي باللوم على إسرائيل، زاعمة أن التقرير منحاز وأحادي الجانب.وقال نيد برايس، الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية: "إن طريقة تعامل المجلس مع إسرائيل غير منصفة، وأنه لا يحرك ساكنًا لدفع فرص السلام إلى الأمام"، وفق تعبيره.من جهتها زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن التقرير متحيز وأحادي الجانب، قائلةً: "إنه ملوث بالكراهية لإسرائيل ويغض الطرف عن سنوات من الإرهاب القاتل ضد الإسرائيليين"، وفق تعبيرها.