بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة، أن السفر سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/24)، والحافلة الخامسة من كشف الجوازاة المصرية رقم (2022/22).وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.ودعت الهيئة، كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالاضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.