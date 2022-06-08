"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنتستنكر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعيين جلعاد أردان سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لما يعكس انتهاكات في القانون الدولي وضرب عرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية.وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "جلعاد أردان" قام بتمزيق تقرير مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 29/10/2021 الذي أدان انتهاكات إسرائيل، حيث قال أن المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات ومزقه أمام الحاضرين.وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه يجب على من يتولى أي منصب في الأمم المتحدة أن يحترم مبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقمع الأعمال العدوانية، على عكس "أردان" الذي لا يحترم التقارير الدولية، ويدعم الانتهاكات القانونية الجسيمة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي بضرورة القيام بالواجب الأخلاقي والقانوني لجهة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأن يكون بالمرصاد لأي محاولة تحيز قد يقوم بها "أردان" لإسرائيل على حساب قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.