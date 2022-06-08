شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والمؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات في التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة 1500 من ممثلي الأطراف في الاتفاقيات.

وانتخبت دولة فلسطين لرئاسة مجموعة الاتصال الخاصة بالمواضيع المتعلقة بالنهج الاستراتيجي لاتفاقية بازل المشكلة من قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

ومثل فلسطين من سلطة جودة البيئة ياسر أبو شنب، نقطة الاتصال الوطني لاتفاقيتي بازل وستوكهولم، ودعاء عبد الله نقطة الاتصال الوطني لاتفاقية روتردام.

ويعقد المؤتمر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تحت عنوان "الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات"، وسيتناول اجتماعات مؤتمر أطراف تأثير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة.

وسينظر المؤتمر في عدة مقترحات ومبادئ توجيهية للإدارة السليمة للنفايات الخطرة وأهمها النفايات الالكترونية والبلاستيكية ونفايات الزئبق وبطاريات الرصاص، وسيعتمد المؤتمر قرارات تهدف إلى زيادة تحسين فعالية إجراء الموافقة المسبقة عن علم لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود للحد من ظاهرة تهريب النفايات الخطرة بين الدول.

وبخصوص المواد اَلْكِيمَاوِيَّة الخطرة سينظر مؤتمر الأطراف لاتفاقية روتردام بإدراج مبيدات آفات ومواد خطرة في مرفقها وإخضاعها لإجراء الموافقة المسبقة عن علم للحد من التجارة غير الشرعية لها والعمل على إيجاد بدائل آمنة للمواد والمبيدات الخطرة.

كما ينظر مؤتمر الأطراف في اتفاقية ستوكهولم إدراج مجموعة جديدة من المواد الكيميائية أو التي تعد ملوثات عضوية ثابتةً في الاتفاقية بهدف التخلص منها، وإجراء مناقشات حول استخدام بعض المواد اَلْعُضْوِيَّة الخطرة ومنها مادة "دي. دي. تري" .


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