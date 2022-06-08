حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه





وقالت:" إن تغافل العالم عن جرائم العدو الصهيوني ضد الأبرياء من أبناء شعبنا، يعطيه الفرصة لمواصلة مسلسله الإجرامي في ظل الصمت الدولي المريب".





وأضافت: مكافأة المجرم على جرائمه، وعدم محاسبته، يجعل أمام ضحايا هذا العدو الإرهابي، سبيل واحد هو الاستمرار في مقاومته والدفاع عن حقوقنا الشرعية.





ودعت الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل ضد هذه الخطيئة، ودفع الأمم المتحدة للتراجع عن قرارها وعدم اتاحة المجال أمام المجرمين ليكونوا في المناصب الأممية والدولية .



رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة المقاومة الشعبية تعيين "المجرم جلعاد اردان" نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.