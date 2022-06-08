أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين





وأضاف نحن نعتز ونفتخر بلقائنا مع الوزير أبو زيد لبحث تعزيز التعاون مع دولة فلسطين ، ناقشنا تفاصيل هامة ومقترحات منها قياس نجاح البرامج التدريبية وهذا أمر مهم لنا ولفلسطين.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد خلال لقائه اليوم في مدينة رام الله، السفير السنغافوري غير المقيم في فلسطين، وديبي أهوازي سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارةالعامة.ورحب أبو زيد بالسفير الضيف وأثنى على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المستمر والتي أثمرت بتنفيذ برامج بعدة محاور بين ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية كان لها نتائج ومخرجات هامة بين البلدين.وأضاف أبو زيد " أعددنا ورقة عمل شاملة لكافة البرامج التي يُمكن العمل على تنفيذها بالشراكة معكم " ، ونتطلع لشراكة التعاون المستقبلي مع جمهورية سنغافورة وأعددنا مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون بعد الجائحة التي أصابت العالم، وسيكون لها تأثير واضح و مؤثرة بين البلدين.وأشار أبو زيد لقاءاتنا الدورية مع سعادة السفير دائماً تحمل معاني قيمة إضافية في مجال تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإدارة العامة وأيضاً دائماً ما يتناول القضايا السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثيرها على كل دول العالم.وأن اجتماع اليوم تم التركيز فيه على عدد من الجوانب التي أعتقد ستكون حيز التنفيذ في عام 2022-2023 والتي جاءت ضمن ورقة المفاهيم كاملة ، تضمنت جميع الجوانب التي تحدثنا حولها، واليوم كان في اتفاق على البدء بخطوات عملية من أجل تنفيذ ما جاء في هذه الورقة المهمة ونحن نعتقد أنها تدخل من ضمن أولوياتنا إحنا كشعب فلسطيني.بدوره قال السفير أهوازي نحن نقدر الصداقة الدائمة بين فلسطين وسنغافورة لتعزيزها في المستقبل وسنقوم بدراسة كافة المقترحات والبرامج التي قُدمت لنا وتنفيذها لتكون الفائدة للجميع.