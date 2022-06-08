شؤون فلسطينية

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد خلال لقائه اليوم في مدينة رام الله، السفير السنغافوري غير المقيم في فلسطين، وديبي أهوازي سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارة
العامة.

ورحب أبو زيد بالسفير الضيف وأثنى على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المستمر والتي أثمرت بتنفيذ برامج بعدة محاور بين ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية كان لها نتائج ومخرجات هامة بين البلدين.

وأضاف أبو زيد " أعددنا ورقة عمل شاملة لكافة البرامج التي يُمكن العمل على تنفيذها بالشراكة معكم " ، ونتطلع لشراكة التعاون المستقبلي مع جمهورية سنغافورة وأعددنا مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون بعد الجائحة التي أصابت العالم، وسيكون لها تأثير واضح و مؤثرة بين البلدين.

وأشار أبو زيد لقاءاتنا الدورية مع سعادة السفير دائماً تحمل معاني قيمة إضافية في مجال تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإدارة العامة وأيضاً دائماً ما يتناول القضايا السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وتأثيرها على كل دول العالم.

وأن اجتماع اليوم تم التركيز فيه على عدد من الجوانب التي أعتقد ستكون حيز التنفيذ في عام 2022-2023 والتي جاءت ضمن ورقة المفاهيم كاملة ، تضمنت جميع الجوانب التي تحدثنا حولها، واليوم كان في اتفاق على البدء بخطوات عملية من أجل تنفيذ ما جاء في هذه الورقة المهمة ونحن نعتقد أنها تدخل من ضمن أولوياتنا إحنا كشعب فلسطيني.

بدوره قال السفير أهوازي نحن نقدر الصداقة الدائمة بين فلسطين وسنغافورة لتعزيزها في المستقبل وسنقوم بدراسة كافة المقترحات والبرامج التي قُدمت لنا وتنفيذها لتكون الفائدة للجميع.

وأضاف نحن نعتز ونفتخر بلقائنا مع الوزير أبو زيد لبحث تعزيز التعاون مع دولة فلسطين ، ناقشنا تفاصيل هامة ومقترحات منها قياس نجاح البرامج التدريبية وهذا أمر مهم لنا ولفلسطين.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

زيدان: سياسة الاحتلال باعتقال القيادات لن تثني شعبنا عن المقاومة

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين ضغوط دول غربية أدت لتولي مندوب الاحتلال منصبه

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تدين ضغوط دول غربية أدت لتولي مندوب الاحتلال منصبه

رأفت: نعمل في الأمم المتحدة من أجل سحب الاعتراف بإسرائيل

رأفت: نعمل في الأمم المتحدة من أجل سحب الاعتراف بإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الديمقراطية" تستنكر تعيين أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

فلسطين تشارك بمؤتمر الأطراف 15 لاتفاقية بازل والعاشر لاتفاقيتي روتردام وستوكهولم في جنيف

مركز &#34;شمس&#34; :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

مركز "شمس" :انتخاب جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خطيئة سياسية

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

حركة المقاومة الشعبية:تعبير حقيقي عن التواطئ والتخاذل الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع السفير السنغافوري في فلسطين

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

المطران حنا: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والتي تستهدف الدولة السورية

المطران حنا: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والتي تستهدف الدولة السورية

مجلس العلاقات الدولية: انتخاب أردان لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة تشجيع للاحتلال على جرائمه

مجلس العلاقات الدولية: انتخاب أردان لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة تشجيع للاحتلال على جرائمه

منوعات

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تفضح الزواج السري للفنان محمد الشقنقيري

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

عربي

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض