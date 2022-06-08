شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان

النضال الشعبي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تكافئ الاحتلال الذي مزق تقرير لمجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني انتخاب ممثل دولة الاحتلال الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، نائبا لرئيس الجمعية العامة للمنظمة، مكافأة للاحتلال وتسويقا له، في الوقت الذي ترتكب دولة الاحتلال جرائم حرب وتمارس إرهاب دولة منظم.

وتابع في الوقت الذي يصدر فيه لتقرير الأول عن "لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان"الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة، يتم انتخاب ممثل الاحتلال نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدل محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات عليه.

وأشار إلى أن "ازدواجية المعايير وسياسة توفير الغطاء الدولي للاحتلال، باتت نهجا ويتحمل المجتمع الدولي نتائجه على امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أن هذا الانتخاب يقوض عمل المنطمة الدولية والأسس التي تعمل بها، ويشجع على حالة الفوضى والانفلات التي ستحكم العالم في الفترة القادمة ، ولن يكون أية مصداقية لمنظمة دولية تدعم الاحتلال بانتخاب ممثله نائبا لرئيسها".

مشيرا إلى أنه "لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها، مذكرة بأن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، قام في  وقت سابق بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك، فكان الأجدر أن يتم اتخاذ المقتضى القانوني ضده ومعاقبته على هذا التصرف الذي مس هيبتها وقدرتها على اتخاذ القرارات، فتم مكافأته".

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