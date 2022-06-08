المطران حنا: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية والتي تستهدف الدولة السورية



وتابع حنا: "عدوان مستمر ومتواصل وهدفه هو النيل من هيبة الدولة السورية والمس بسيادتها والامعان في التآمر عليها والانكى من كل ذلك بأن هذه الاعتداءات تحدث ولا نسمع ردود فعل ترقى الى مستوى هذا الحدث وكأن سوريا ليست قطرا عربيا يستحق الوقوف الى جانبه ورفض واستنكار التعديات التي يتعرض لها".





وتمنى حنا من الأقطار العربية مجتمعة بأن ترفض التعديات التي تتعرض لها سوريا وأن يكون لها موقف واضح في هذا المضمار فلا يجوز الصمت أمام هذه الاعتداءات التي لا يجوز ان تمر مر الكرام.



واختتم: "ومن القدس نعرب عن تضامننا مع سوريا التي تعرضت لكمٍ هائل من المؤامرات وما زالت تتعرض ولكنها سوف تنتصر مؤكدين استنكارنا وشجبنا لهذه الاعتداءات الاسرائيلية والمتواصلة بحق هذا القطر العربي الشقيق".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا بتنا نسمع في الاونة الاخيرة عن تعديات اسرائيلية مستمرة ومتواصلة تستهدف الدولة السورية.