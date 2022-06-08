الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، باستمرارية تقديم البنك الدولي للدعم المالي للبلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الاتفاق على آليات العمل المشترك والمجالات الرئيسية التي سيشملها الدعم وبما يحقق التنمية المحلية المستدامة.جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصالح في مكتبه اليوم الأربعاء، مع بعثة البنك الدولي برئاسة جعفر فريعة، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.وأكد الصالح أهمية الدور الحيوي والمحوري للبنك الدولي ومساهماته في دعم البلديات الفلسطينية من خلال برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال الصندوق، ودعم المجالس القروية، الأمر الذي انعكس ايجابا على أرض الواقع من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تتعلق بتحسين الجوانب الإدارية والمالية والفنية وغيرها.وأكد الصالح ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل البنك وذلك بهدف تعزيز قدرات البلديات والمجالس على القيام بأداورها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات، وتشجيعها على الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية وتحسين مستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دفعها للاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والتي تراعي التغير المناخي وغيرها.من جهته، أكد فريعة استمرار تقديم البنك الدولي للدعم لصالح قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، مشيدا بالتجربة الفلسطينية فيما يتعلق ببرنامج تطوير البلديات ونجاح هذه التجربة التي اصبحت وبكل فخر أنموذجا بالامكان الاعتماد عليه وتعميمه في المحافل الدولية والإقليمية.وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات الدورية بين طواقم الوزارة والبنك على اعتماد آليات للعمل المشترك والمتخصص خلال المرحلة القادمة لدعم البلديات وذلك لتمكينها من التغلب على التحديات الجمة التي تواجهها.