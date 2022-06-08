شؤون فلسطينية

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، باستمرارية تقديم البنك الدولي للدعم المالي للبلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الاتفاق على آليات العمل المشترك والمجالات الرئيسية التي سيشملها الدعم وبما يحقق التنمية المحلية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصالح في مكتبه اليوم الأربعاء، مع بعثة البنك الدولي برئاسة جعفر فريعة، بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

وأكد الصالح أهمية الدور الحيوي والمحوري للبنك الدولي ومساهماته في دعم البلديات الفلسطينية من خلال برنامج تطوير البلديات المنفذ من خلال الصندوق، ودعم المجالس القروية، الأمر الذي انعكس ايجابا على أرض الواقع من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تتعلق بتحسين الجوانب الإدارية والمالية والفنية وغيرها.

وأكد الصالح ضرورة استمرار الدعم المقدم من قبل البنك وذلك بهدف تعزيز قدرات البلديات والمجالس على القيام بأداورها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات، وتشجيعها على الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية وتحسين مستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دفعها للاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والتي تراعي التغير المناخي وغيرها.

من جهته، أكد فريعة استمرار تقديم البنك الدولي للدعم لصالح قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، مشيدا بالتجربة الفلسطينية فيما يتعلق ببرنامج تطوير البلديات ونجاح هذه التجربة التي اصبحت وبكل فخر أنموذجا بالامكان الاعتماد عليه وتعميمه في المحافل الدولية والإقليمية.

وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات الدورية بين طواقم الوزارة والبنك على اعتماد آليات للعمل المشترك والمتخصص خلال المرحلة القادمة لدعم البلديات وذلك لتمكينها من التغلب على التحديات الجمة التي تواجهها.

أخبار ذات صلة

حنيني: اعتقال الاحتلال قيادات حماس سياسة ممنهجة لن ترهب شعبنا

حنيني: اعتقال الاحتلال قيادات حماس سياسة ممنهجة لن ترهب شعبنا

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

&#34;جامعة الأقصى&#34; بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

"جامعة الأقصى" بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

الدعليس يكشف تفاصيل زيارته إلى القاهرة

الدعليس يكشف تفاصيل زيارته إلى القاهرة

شاهد بالصور: لحظة إلقاء الرئيس عباس كلمة بمؤتمرٍ في رام الله اليوم

شاهد بالصور: لحظة إلقاء الرئيس عباس كلمة بمؤتمرٍ في رام الله اليوم

الرئيس عباس: أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية والقدس ليست للبيع

الرئيس عباس: أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية والقدس ليست للبيع

أبو هلال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: العبث بالأقصى لعب بالنار وستُقطع اليد التي ستمتد عليه

أبو هلال لـ "دنيا الوطن": العبث بالأقصى لعب بالنار وستُقطع اليد التي ستمتد عليه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

&#34;جامعة الأقصى&#34; بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

"جامعة الأقصى" بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

&#34;عدالة&#34;: اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

"عدالة": اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

&#34;بلديات الساحل&#34; تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

"بلديات الساحل" تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

منوعات

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

عربي

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض