الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار





وتابعت أن: "هذا التعيين يعطي الاحتلال مكانة تمكنه من الإفلات والمساءلة وإسقاط القرارات الأممية التي تصدر لصالح حقوق الشعب الفلسطيني ، وهو دليل واضح على تأثير اللوبي الصهيوني على مراكز القوة والنفوذ في هذا العالم".



وأضافت الجبهة في تصريحٍ لها اليوم، أن "تعيين المجرم أردان، مكافأة للاحتلال على جرائمه المتواصلة وتنكره لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية يكشف زيف العالم في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المسلوبة، ويفضح سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير للأمم المتحدة التي تتشدق بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وترعى مصالح وحقوق الشعوب في العالم، مؤكدة أن هذا القرار يهدد الأمن والسلم الدوليين، والذي من شأنه أن يجر المنطقة إلى حالة من الفوضى".



ودعت الجبهة الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم المساندة لشعبنا وحقوقه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والتحرك العاجل على كافة المستويات التي تحول دون أن يتبوأ هؤلاء المجرمون الصهاينة لمناصب في الأمم المتحدة، وصولاً لمحاكمتهم كمجرمي حرب في المؤسسات الدولية، وطرد الاحتلال منها باعتباره قوة احتلال استعمارية واستيطانية يمارس شتى أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطناعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعيين مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة المجرم جلعاد أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار على جبين العالم ويومًا أسودًا في تاريخ الأمم المتحدة، ويشكل صفعة للقيم التي تأسس عليها ميثاقها والمصداقية التي تمتعت بها.