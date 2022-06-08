تشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل





ودعا الوزير عن حزب (أمل جديد)، يوعاز هنديل النواب الذين لا يؤيدون التمديد الى الاستقالة من (كنيست).





وأوضح أنه لا يمكن البقاء جزءاً من الائتلاف والتصويت ضده، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأشار إلى أن هؤلاء النواب تم انتخابهم لـ (كنيست)، ضمن أحزاب قررت ان تكون جزءا من الائتلاف ولذا استقالتهم أمر مطلوب.



وفي سياق متصل كررت عضو (كنيست) عن (ميرتس) غيداء ريناوي زعبي موقفها من أنها لن تدعم قوانين تتعارض وضميرها وتسيء إلى المجتمع العربي والقضية الفلسطينية.



وفي سياق آخر، يواجه وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر صعوبات في تمرير مشروع قانون آخر بسبب معارضة داخلية.

رام الله - دنيا الوطنتتشعب الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، على خلفية عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية.