شؤون فلسطينية

الدعليس يكشف تفاصيل زيارته إلى القاهرة

الدعليس يكشف تفاصيل زيارته إلى القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، تفاصيل زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية. 

وقال الدعليس في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن الزيارة كانت إيجابية وحققت أهدافها من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع المسؤولين المصريين حول مختلف القضايا. 

وأضاف أنه جرى الحديث حول موضوع التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، وبحث سبل العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.

وذكر الدعليس، أنه جرى خلال تلك اللقاءات مناقشة المشاريع المصرية التي تقوم القاهرة بتنفيذها في غزة، مثل شارع الكورنيش شمال القطاع، ومشاريع المدن المصرية "مصر 1و2و3"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لتسريع تلك المشاريع.

وبين أنه تم تقديم شرح للمسؤولين المصريين حول الوضع الصعب للقطاع الصحي في غزة، وقد استعدوا بشكل فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية وأدوية ومعدات.

 كما أوضح الدعليس، أن المسؤولين المصريين وعدوا بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى مصر أو إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح خلال الشهور الثلاثة القادمة في فصل الصيف، في ظل تكدس حوالي 22 ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر.

وأشار إلى أن المصريين أبدوا استعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الراحة لحجاج قطاع غزة في رحلة ذهابهم وعودتهم.

وعبر الدعليس، عن شكره لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم شعبنا وتذليل العقبات التي يعاني منها، وتسهيل سفر المواطنين.

أخبار ذات صلة

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

&#34;جامعة الأقصى&#34; بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

"جامعة الأقصى" بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

شاهد بالصور: لحظة إلقاء الرئيس عباس كلمة بمؤتمرٍ في رام الله اليوم

شاهد بالصور: لحظة إلقاء الرئيس عباس كلمة بمؤتمرٍ في رام الله اليوم

الرئيس عباس: أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية والقدس ليست للبيع

الرئيس عباس: أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية والقدس ليست للبيع

أبو هلال لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: العبث بالأقصى لعب بالنار وستُقطع اليد التي ستمتد عليه

أبو هلال لـ "دنيا الوطن": العبث بالأقصى لعب بالنار وستُقطع اليد التي ستمتد عليه

&#34;عدالة&#34;: اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

"عدالة": اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

(فدا) يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات تكون بمستوى تضحيات شعبنا

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

الصالح يشيد باستمرارية البنك الدولي في تقديم الدعم للبلديات الفلسطينية

&#34;جامعة الأقصى&#34; بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

"جامعة الأقصى" بغزة تسمح للطلبة غير المسددين للأقساط بالالتحاق بالاختبارات الإلكترونية

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

الجبهة العربية الفلسطينية: تعيين أردان نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصمة عار

&#34;عدالة&#34;: اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

"عدالة": اجتماع الحكومة الخاص بمناقشة الأسعار يجب أن يخرج بقرارات عملية وملموسة

&#34;بلديات الساحل&#34; تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

"بلديات الساحل" تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

منوعات

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

أزمة محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة إلى الواجهة مجدداً

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

شاهد: مايا دياب في جلسة تصوير خارجة عن المألوف..وإطلالات جريئة للغاية

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

لهذا السبب لم يتزوّج بيكيه وشاكيرا أبداً

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

شيماء سيف تخسر أكثر من 40 كيلو من وزنها

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

عربي

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض