الدعليس يكشف تفاصيل زيارته إلى القاهرة

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، تفاصيل زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية.وقال الدعليس في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن الزيارة كانت إيجابية وحققت أهدافها من خلال اللقاءات التي تم عقدها مع المسؤولين المصريين حول مختلف القضايا.وأضاف أنه جرى الحديث حول موضوع التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، وبحث سبل العمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.وذكر الدعليس، أنه جرى خلال تلك اللقاءات مناقشة المشاريع المصرية التي تقوم القاهرة بتنفيذها في غزة، مثل شارع الكورنيش شمال القطاع، ومشاريع المدن المصرية "مصر 1و2و3"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات لتسريع تلك المشاريع.وبين أنه تم تقديم شرح للمسؤولين المصريين حول الوضع الصعب للقطاع الصحي في غزة، وقد استعدوا بشكل فوري لدعمه من خلال إرسال وفود طبية وأدوية ومعدات.كما أوضح الدعليس، أن المسؤولين المصريين وعدوا بزيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى مصر أو إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح خلال الشهور الثلاثة القادمة في فصل الصيف، في ظل تكدس حوالي 22 ألف مواطن على قوائم الانتظار للسفر.وأشار إلى أن المصريين أبدوا استعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير الراحة لحجاج قطاع غزة في رحلة ذهابهم وعودتهم.وعبر الدعليس، عن شكره لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم شعبنا وتذليل العقبات التي يعاني منها، وتسهيل سفر المواطنين.