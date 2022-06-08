إطلاق فعاليات شهر التكنولوجيا السياحية في فلسطين

وسيتم اختتام الشهر بفعالية تحت عنوان "هاكاثون السياحة الرقمية"، في الحديقة التكنولوجية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت 2/7/2022 والتي ستطرح خلالها الورقة التي نتجت عن الورشتين وسُيطلب من المشاركين العمل خلال الثلاث أيام على إيجاد منتجات وحلول تقنية لدعم قطاع السياحة وفي نهاية "الهاكثون" سيتم منح جوائز من بينها احتضان لأفضل فكرة ريادية.



وقد صرح اياد الأعرج أحد مؤسسي مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة "أنه من المعروف أن قطاع السياحة في فلسطين يتعرض كما غيره من القطاعات لتحديات وصعوبات كثيرة، لكننا في مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة والحديقة التكنولوجيا نؤمن في مركز الابتكار والسياحة الرقمية بأن لدينا من الكفاءات والخبرات المحلية القادرة على التغلب على هذه التحديات، ونحن على ثقة بأن مخرجات فعاليات شهر التكنولوجيا السياحية ستكون قيمة جداً ومفيدة لكل مهتم بهذا القطاع، ويسعى لتطويره."



هذا ويذكر أن مركز الابتكار للسياحة الرقمية (PHOENIX) هو مختبر ريادي قام بإطلاقه مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة (JHF) والحديقة التكنولوجية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة القدس للتكنولوجيا المتقدمة (JHF) والحديقة التكنولوجية الفلسطينية فعاليات شهر التكنولوجيا السياحية في فلسطين، والذي يستمر طيلة شهر حزيران الحالي. كأحد أنشطة مركز الابتكار للسياحة الرقمية (PHOENIX).ويشارك في هذا الشهر أكثر من 100 ناشط بمجال التكنولوجيا السياحية، حيث ستقام العديد من الفعاليات وورش العمل بهدف استكشاف التحديات التي تواجه القطاع السياحي في فلسطين، ومناقشة ما يمكن إيجاده من حلول تكنولوجية تساعد في حل بعض المشاكل وتطوير أفكار الشركات الريادية في هذا المجال.ستعقد خلال هذا الشهر ورشتا عمل تضم العديد من المؤثرين في قطاع السياحة لمناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه قطاع السياحة في فلسطين. ستعقد الورشة الاولى في القدس والثانية في بيت لحم وسينتج عنهما ورقة موقف تلخص نتائج الورشتين.