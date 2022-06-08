شاهد بالصور: لحظة إلقاء الرئيس عباس كلمة بمؤتمرٍ في رام الله اليوم

في الرابع من حزيران/يونيو الجاري، إنه "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس".





وأضاف عبر (تويتر): أنه "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد، وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".











وأظهرت صورة تم نشرها اليوم، الرئيس عباس وهو يلقي الكلمة، فيما بجانبه جهاز تلفاز، عليه صورة لـ (تلفزيون فلسطين)، أثناء نقلها لكلمته.وألقى الرئيس عباس كلمة خلال المؤتمر، وذلك عبر الهاتف، قال فيها: "إننا أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها (صفقة القرن)"، مشدداً على أن "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع".وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، أنباءً تشير إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس عباس، قبل أن يؤكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ