الرئيس عباس: أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية والقدس ليست للبيع

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، "إننا أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها (صفقة القرن)"، مشدداً على أن "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع".جاء ذلك كلمة له عبر الهاتف، خلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي في الأقصى والقدس" في مقر الهلال الأحمر برام الله بحضور شخصيات عربية ودولية.وأكد الرئيس عباس، بأن رواية الاحتلال بحق القدس والأقصى لا رصيد لها لا في التاريخ ولا الواقع ولا القانون، مشدداً على أن "القدس والأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في عاصمتنا هي فلسطينية".وقال: "نحن ندافع عن مقدساتنا مع التزامنا بالوضع التاريخي في المسجد الأقصى والقدس وكل مقدساتنا".