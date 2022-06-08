شؤون فلسطينية

"بلديات الساحل" تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

"بلديات الساحل" تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير
رام الله - دنيا الوطن
قامت مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية دير البلح وتمويل من مؤسسة "أنيرا" بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي في حي البطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وشَمل المشروع انشاء شبكة للصرف الصحي بطول 1.5 كم في الحي بأقطار مختلفة.

ويعاني هذا الحي من عدم وجود شبكة صرف صحي واعتماد السكان على الحفر الامتصاصية التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، ويخدم هذا المشروع حوالي 5000 نسمة.

الجدير بالذكر ان مصلحة المياه قامت خلال الأيام الماضية وبتمويل من مؤسسة "أنيرا" بإنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة شارع "رقم 9" غرب مدينة غزة وشارع الحرية، بطول 1000 متر، إضافة الى اغلاق الحفر الامتصاصية القديمة التي أصبحت تشكل خطر على صحة وبيئة السكان، وكما قامت أيضا بإنشاء شبكة صرف صحي في مناطق مختلفة من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في منطقة النزازة والمصريين ومناطق أخرى متفرقة من البلدة خاصة بالأماكن التي تفتقر الى نظام صرف صحي آمن.



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