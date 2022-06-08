الحكومة تصدر قراراً بشأن خصومات المعلمين الذين انتظموا بالدوام

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قراراً في جلستها الأخيرة، الاثنين الماضي، بإعادة جميع الخصومات للمعلمين، الذين انتظموا في الدوام في إطار خطة التعويض المعتمدة من جهات الاختصاص.وأشارت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن صرف الخصومات قيد الإجراء.وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني قد وقع مع الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات في الثاني من الشهر الجاري، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21/4، استنادا إلى الالتزامات التي تضمنتها كلمة رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 19/5.وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 1-1-2024 إلى 1-1-2023، لتضاف على الـ10% التي كانت مقررة أصلا في الاتفاق السابق.