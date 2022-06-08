الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله





وأضاف: أنه "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد، وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، إن الرئيس محمود عباس، يلقي كلمة اليوم الأربعاء في مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي في الأقصى والقدس" في مقر الهلال الأحمر برام الله بحضور شخصيات عربية ودولية.وأرفق الجاغوب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة تشير إلى موعد كلمته في 11:30.وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قال في الرابع من حزيران/يونيو الجاري، إنه "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس".