شؤون فلسطينية

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم
عصام بكر
رام الله - دنيا الوطن
ندد عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حزب الشعب عصام بكر بانتخاب سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدة جلعاد أردان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في سابقة تعكس مدى التغول في سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها العديد من دوائر صنع  القرار العالمية والدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي لم ولن تغيّر مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال الامر الذي يوفر لها الغطاء الدائم في المؤسسات الدولية.

ووصف بكر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما جرى بانه تعبير عن نفاق سياسي بالغ الخطورة في لحظة تاريخية تشهد فيها خارطة العالم باسره العديد من المتغيرات والتطورات التي ستؤثر على هذه الخارطة على المدى المتوسط والبعيد وهو ما يستوجب التوجه لإنصاف الضحية لا مكافئة المجرم على جرائمه عملا بدور الأمم المتحدة المناط بها في حفظ السلم والامن الدوليين .

واكد بكر على ما جرى من انتخاب ان إعادة الاعتبار لدور ومكانة الأمم المتحدة يتطلب العمل على تنفيذ قراراتها ذات العلاقة، والانحياز للحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني لا ان يتم تقديم الهدايا لدولة الاحتلال التي تمعن في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حيث كان حري بالأمم المتحدة ان تناقش اسقاط عضوية إسرائيل قوة الاحتلال أو تعليقها حتى تمتثل للقرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط في كل يوم مع استمرارها في سياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، وعمليات الإعدام المتواصلة وهدم البيوت واستباحة كل القيم الإنسانية والأخلاقية وأمام تفشي العنصرية ومنظومتها الفاشية في إسرائيل.

وشدّد بكر على ضرورة العمل على بناء جبهة دولية عريضة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بوصفها قضية الضمير العالمي، والعدالة الإنسانية، والرد على انتخاب المتطرف اردان بالاعتراف بدولة فلسطين وحق تقرير المصير لشعبها بإنهاء الاحتلال الجاثم فوق الأرض الفلسطينية، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وشدد على أن "كفاح الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بإنجاز هذه الحقوق كاملة غير منقوصة عبر تصعيد المقاومة الشعبية".

ودعا بكر لتشكيل جبهة وطنية للمقاومة الشعبية، واعتماد استراتيجية فلسطينية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية تقوم على مغادرة إمكانية العودة للتسوية السياسية مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العلاقة مع دولة الاحتلال بكل اشكالها، والعمل على تفعيل جميع الأدوات السياسية والقانونية بما فيها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للمضي في خطواتها من اجل محاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وارهابها المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وهي الطريق الأقصر لتحقيق العدالة فمكان اردان وامثاله  من قادة الاحتلال هو قفص الاتهام وليس التربع على رأس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

&#34;بلديات الساحل&#34; تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

"بلديات الساحل" تنتهي من تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بحي البطة في دير

الحكومة تصدر قراراً بشأن خصومات المعلمين الذين انتظموا بالدوام

الحكومة تصدر قراراً بشأن خصومات المعلمين الذين انتظموا بالدوام

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

الجاغوب: كلمة للرئيس عباس اليوم في مؤتمرٍ برام الله

الجبهة الشعبيّة: تعيين أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة &#34;يوم أسود بتاريخ الأمم المتحدة&#34;

الجبهة الشعبيّة: تعيين أردان نائبًا لرئيس الجمعية العامة "يوم أسود بتاريخ الأمم المتحدة"

شاهد: لحظة قيام شاب فلسطيني بانتزاع سلاح شرطي إسرائيلي في الخليل

شاهد: لحظة قيام شاب فلسطيني بانتزاع سلاح شرطي إسرائيلي في الخليل

غزة: سلطة الأراضي تكشف تفاصيل عن مشروع &#34;التسوية الشاملة&#34;

غزة: سلطة الأراضي تكشف تفاصيل عن مشروع "التسوية الشاملة"

إعلام إسرائيلي: فلسطيني ينتزع سلاح شرطي إسرائيلي ويسلّم نفسه قرب الخليل

إعلام إسرائيلي: فلسطيني ينتزع سلاح شرطي إسرائيلي ويسلّم نفسه قرب الخليل

مستشار اشتية يتحدث عن آخر تطورات ملف التمويل الأوروبي لفلسطين

مستشار اشتية يتحدث عن آخر تطورات ملف التمويل الأوروبي لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

عصام بكر: انتخاب أردان مكافأة للاحتلال على جرائمه وتشجيع لمواصلة إرهاب الدولة المنظم

المرور: إصابتان في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور: إصابتان في ستة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني بشكل كامل اليوم

حالة الطرق: فتح شارع عبد القادر الحسيني بشكل كامل اليوم

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

تعرّف على أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

تعرّف على أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة لهذا اليوم

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى السبت

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى السبت

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء في فلسطين

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء في فلسطين

منوعات

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

مغنية (أنا دانا..أنا دندن) ترتدي الحجاب

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: هلا رشدي تغني تحت تأثير التخدير بعد خضوعها لجراحة

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

شاهد: بلقيس تكشف عن وجه ابنها للمرة الأولى

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

ما وجدته آمبر هيرد قرب منزلها غير متوقع

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

على خطى جوني ديب..لهذا السبب براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عربي

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة &#34;إلا رسول الله&#34;

قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

مطاردة محتجين في الخرطوم تنتهي بدهس طفلة ومقتلها

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

تدريب جوي سوري روسي فوق أجواء سوريا

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض