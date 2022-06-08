شاهد: لحظة قيام شاب فلسطيني بانتزاع سلاح شرطي إسرائيلي في الخليل
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة انتزاع شاب فلسطيني، لسلاح شرطي إسرائيل في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم)، إن الشاب سلم نفسه للشرطة بعد وقت قليل من المطاردة.
ووفق ما أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، فإن سائقًا فلسطينيًا انتزع سلاح من نوع (M16) لشرطي إسرائيلي عند مفترق الفوار قرب الخليل.
وبزعم موقع (والا) الإسرائيلي، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.
وأشار الموقع إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان وتجري عمليات تمشيط في المنطقة.
التعليقات