شاهد: لحظة قيام شاب فلسطيني بانتزاع سلاح شرطي إسرائيلي في الخليل

ووفق ما أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، فإن سائقًا فلسطينيًا انتزع سلاح من نوع (M16) لشرطي إسرائيلي عند مفترق الفوار قرب الخليل.





وبزعم موقع (والا) الإسرائيلي، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.



