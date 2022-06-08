إعلام إسرائيلي: فلسطيني ينتزع سلاح شرطي إسرائيلي ويسلّم نفسه قرب الخليل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن سائقًا فلسطينيًا انتزع سلاح من نوع (M16) لشرطي إسرائيلي عند مفترق الفوار قرب الخليل.



وبزعم موقع (والا) الإسرائيلي، فإن السائق الفلسطيني أمسك طرف السلاح، وقاد سيارته وجر معه المجند الإسرائيلي مسافة معينة، حتى انتزع السلاح من جسد المجند وفر من المكان.



وأشار الموقع إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان وتجري عمليات تمشيط في المنطقة.





وأفادت تقارير إسرائيلية، أن الفلسطيني قام بتسليم نفسه عقب.







رام الله - دنيا الوطن