مستشار اشتية يتحدث عن آخر تطورات ملف التمويل الأوروبي لفلسطين

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، اليوم الأربعاء، وجود تطور في ملف التمويل الأوروبي، ناتج عن ازدياد عدد الدول الأوروبية المؤيدة لموقف فلسطين.



حيث قال سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إننا "نعمل مع جميع أركان الاتحاد الأوروبي بأقصى جهد ومع الدول الأعضاء و رئيسة المفوضية و وزير الخارجية الأوروبي لإيجاد حل لا يتضمن شروط تتعلق بالمنهاج والتعليم الفلسطيني".



وأشار إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي سوف تصل خلال الأيام المقبلة ، للحديث حول ملف التمويل الأوروبي للحكومة الفلسطينية.



وأعرب سلامة عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن نتائج مهمة.



ونوّه خلال الحديث على عدم وجود أي شروط جديدة غير الشرط المتعلق بالتعليم.



وعلّق حول قضية شروط التعليم أن "الموضوع الأساسي هو وضع شروط بالاتفاقية المالية تتعلق بالمنهاج الفلسطيني ، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني".



وأكد أن "رغم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية ، إلا ان شروط التعليم بالنسبة لنا خط أحمر".



وأعرب سلامة عن انزعاج الحكومة لتأخر الدعم الأوروبي، حيث قال، إن "الأمر أصبح مزعجا ليس فقط بالنسبة لنا ، بل أيضا للاتحاد الأوروبي ، وما زلنا ننتظر ان يقوم مفوض سياسة دول الجوار بالاتحاد ، بتقديم مقترح لا يحتوي على شروط التعليم".

















رام الله - دنيا الوطن