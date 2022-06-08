قطر... برجا لوسيل يتزينان بعبارة "إلا رسول الله"

رام الله - دنيا الوطنتزين برجا لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، بعبارة "إلا رسول الله"، احتجاجا على إساءة مسؤولَين في حزب "بهاراتيا جناتا" الهندي الحاكم لمقام لنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وفق مراسل الأناضول.ويأتي ذلك امتدادا للموقف الرسمي والشعبي في قطر الرافض للإساءة لمقام النبي الكريم والدين الإسلامي.والأحد، استدعت الخارجية القطرية سفير الهند لدى الدوحة ديباك ميتال وسلمته مذكرة احتجاج طالبت فيها باعتذار علني وإدانة فورية لهذه الإساءة.وأكدت أن هذه التصريحات المعادية للإسلام تستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم في أنحاء العالم.واستدعت عواصم أخرى عربية وإسلامية سفراء الهند لديها احتجاجا على هذه الإساءات التي أثارت احتجاجات منددة في دول عديدة.