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البرهان: المنظومة العسكرية والأمنية ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار

البرهان: المنظومة العسكرية والأمنية ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بالتزام المنظومة العسكرية والأمنية في البلاد بتنفيذ مخرجات الحوار الذي ينطلق الأربعاء، برعاية أممية إفريقية.

جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي للقائد العام للجيش، البرهان، تابعه مراسل الأناضول.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال إن "المنظومة الأمنية والعسكرية وإيماننا بالتحول الديمقراطي، نجدد التزامنا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار (مقررات)، ونجدد حرصنا على النأي بالمؤسسة العسكرية من المعترك السياسي".

وأضاف أن "البلاد تمر بمرحلة انتقالية نجم عن عدم التوافق فيها إلى ما يهدد إلى أمن وسلامة الوطن والمواطن، ما حدا بأنباء الوطن باستشعار المخاطر وتقديم المبادرات والحلول لتماسك الدولة".

وأضاف "استجابة لمطلوبات المرحلة استجابة معظم القوى الوطنية بمختلف أطيافها إلى دعوة الحوار التي تسهلها الآلية الثلاثية، والتي أعلن عن بدايتها الأربعاء".

وتابع "نحن المكون عسكري التزامنا وتعاهدنا بالعمل مع كل مكونات الشعب السوداني لبناء دولة الديمقراطية والكرامة دولة الحرية والعدالة والسلام".

وأردف "نوكد التزامنا بالعمل مع الجميع للوصل بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة".

ودعا البرهان، "جميع المكونات الوطنية المعنية بالحوار بالمبادرة بالاستجابة للمشاركة فيه، دون أن تكون عائقا أمام التحول الديمقراطي".

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