دولي

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران

قتلى ومصابون بحادث قطار وسط إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام رسمية ايرانية عن مقتل 10 أشخاص على الأقل من جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط) صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي: قتل 10 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في الحادث، مشيرا إلى أن 12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم للمستشفى.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 4 من بين 7 عربات فى القطار خرجت عن مسارها فى وقت مبكر من عتمة الصباح بالقرب من مدينة طبس الصحراوية.

وأضافت أن فرق الإنقاذ وسيارات إسعاف و3 مروحيات وصلت إلى المنطقة النائية، حيث الاتصالات ضعيفة.

حدث الانحراف عن القضبان على بعد 50 كيلومترا (30 ميلا) إلى طبس، على بعد حوالي 550 كيلومترا (340 ميلا) جنوب شرقي العاصمة طهران على السكة الحديد التي تربط المدينة بمدينة يزد وسط البلاد.

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