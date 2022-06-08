شؤون فلسطينية

نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة

نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن شمال قطاع غزة
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عايش، صباح اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل صياديْن من سكان غزة، خلال عملهم قبالة شواطئ  شمال قطاع غزة". 

وتابع عايش في حديثٍ خاص لدنيا الوطن" أنه تم اعتقال كلٍّ من زايد زكي طروش ومحمود الصعيدي من سكان مخيم الشاطئ أثناء ممارسة عملهم في عرض بحر شمال قطاع غزة". 

ويُشار إلى زوارق الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد بشكل شبه يومي، مهاجمة الصيادين في عرض البحر واعتقالهم والاستيلاء على المراكب الخاصة بهم. 

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