الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس الأسير المحرر رأفت ناصيف بع مداهمة منزله بمدينة طولكرم.وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من جنين كلا من: محمد تركمان، وناصر بعجاوي، والمحرر أحمد أبو بكر.وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت مؤيد أبو عزيزة من المغير شرق رام الله، والمحرر عبد اللطيف الريماوي من بيت ريما، وحسني عميرة من نعلين غرب المحافظة.وفي نابلس، اعتقلت القوات الأسير المحرر سنان أبو عايش من روجيب، والمحرر نضال خلف الحج محمد من بيت دجن، وعميد قدورة، وساهر مسعود من المحافظة.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد ديرية، والفتى كامل عماد ديرية، وكلاهما من بيت فجار، بينما اعتقل عبد الله أبو هشهش من مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما اعتقلت أيسر السمهوري من مخيم عقبة جبر في أريحا.