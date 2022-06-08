أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى السبت

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رام الله - دنيا الوطن
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 
الأربعاء: يكون الجو حارا نهارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا نهارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
  درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-19 31-21 31-21 بيت لحم 30-19 31-21 31-21
رام الله والبيرة 29-18 30-20 30-20 طولكرم 31-20 33-22 33-22
نابلس 31-19 32-21 32-21 قلقيلية 31-20 33-22 33-22
جنين 33-21 35-23 35-23 سلفيت 30-19 31-21 31-21
طوباس 34-22 36-24 36-24 روابي 31-19 32-21 32-21
الخليل 29-18 30-20 30-20 غزه 29-21 30-23 30-23
أريحا 38-24 40-26 40-26 خانيونس 29-21 30-23 30-23
الأغوار الشمالية 36-22 38-24 38-24 رفح 30-20 31-22 31-22

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