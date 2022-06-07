الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا



وأفاد منسق اللجان الشعبية في مسافر يطا راتب الجبور أن قوات الاحتلال داهمت منطقة التبان في مسافر يطا، وأخطرت ثلاثة عشرة منشأة بالهدم، وأمهلت أصحابها مدة 96 ساعة للهدم.



وأوضح الجبورر أن إخطارات الهدم شملت آبار مياه وخلايا شمسية وغرف سكنية وحظائر أغنام، تعود لأربع عائلات من سكان منطقة التبان.



وبيّن الجبور أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين كايد محمد أحمد حمامدة، وعيسى محمود حمامدة، وناصر خليل أبو عبيد، وعيسى محمد البركندي، إخطارات لهدم أربعة مساكن تأويهم والعشرات من أفراد عائلاتهم، وثمانية آبار لتجميع مياه الشرب وحظيرة أغنام.



وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال في منطقة خلة النجار التابعة لقرية زيف جنوب الخليل، المواطنة زينب محمود مناصرة إخطارا بوقف بناء بئر، والمواطن حسن أبو سنينة إخطارا بوقف بناء بئر وغرفة زراعية.



رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المساكن وآبار مياه وحظيرة أغنام في قرية التبان بمسافر يطا، إلى جانب وقف العمل في بناء بئرين وغرفة زراعية في قرية زيف جنوب الخليل.