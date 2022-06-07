شؤون فلسطينية

حزب الشعب: انتخاب أردان يتنافى مع القيم الأخلاقية لميثاق الأمم المتحدة

حزب الشعب: انتخاب أردان يتنافى مع القيم الأخلاقية لميثاق الأمم المتحدة
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض: إن "انتخاب جلعاد أردان ممثل دولة الاحتلال في الأمم المتحدة نائبًا لرئيس الجمعية العامة، يتنافى مع القيم الاخلاقية والسياسية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف العوض في تصريح مقتضب له الثلاثاء: "كما وأن انتخابه سيوفر منصة أخرى ستستخدمها دولة الاحتلال لتبرير عدوانها ومواصلة تنكرها لمواثيق الشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذاتها".

هذا واُنتخب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الثلاثاء، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط معارضة إيران وسوريا.

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، سيبدأ أردان العمل في منصبه مع انعقاد الجمعية العامة في تشرين الأول/ سبتمبر المقبل، ولمدة عام.

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