مواجهات مع الاحتلال ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة في القدس



وأفادت مصادر مقدسية بأن الشبان رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة خلال المواجهات.



وتشهد أبو ديس التي التهم جدار الفصل العنصري نصف أراضيها مواجهات يومية مع قوات الاحتلال.



وحرم جدار الفصل المزارعين من الوصول الى أراضيهم وألحق أضراراً كبيرة بالمستوى الاقتصادي والإجتماعي لأهالي أبوديس.



في غضون ذلك تضررت عدة مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين قرب بلدتي عناتا وحزما شمال القدس المحتلة.



وأصيبت مستوطنة بعد أن حطمت حجارة الشباب الثائر زجاج مركبتها، كما تضررت كافلتين للمستوطنين في ذات الموقع.



ويستهدف الاحتلال بلدات القدس بالهدم والتهجير ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.



وشهد العام الماضي هدم عشرات المنشئات السكنية والتجارية في بلدة عناتا، ضمن سياسات الاحتلال بالتضييق على المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة.



رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.