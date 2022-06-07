عربي

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض

شاهد: أول ظهور لوزيرة الصحة المصرية بعد اختفائها الغامض
رام الله - دنيا الوطن
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في أول ظهور لها بعد اختفائها الغامض عقب قضية فساد تورط فيها طليقها.

وكشف الفيديو عن لقاء جمع الوزيرة بقيادات الوزارة في جلسة غير رسمية بمنزلها، حيث تحدثت عن مسؤولية الأطباء تجاه المرضى ودورهم في استقبال أي حالة مرضية وعلاجها كواجب إنساني ومهني وأخلاقي، قائلة: "هنتحاسب أمام الله عن كل مريض"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتقدمت وزيرة الصحة في أكتوبر الماضي بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها، وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.

وجاءت الإجازة بعد الكشف عن قضية رشوة في الوزارة، اتُهم فيها الزوج السابق للوزيرة و4 من العاملين في الوزارة. وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة.

وبرأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.

ووفقا للتحقيقات، فإن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين لمنع تنفيذ قرار إغلاقه.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن "المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة" من ملاك مستشفى دار الصحة، مضيفاً أن زوج وزيرة الصحة طلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.


 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

اليمن.. اقتراح أممي &#34;معدل&#34; حول فتح الطرق إلى تعز

اليمن.. اقتراح أممي "معدل" حول فتح الطرق إلى تعز

فيديو: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على العاصمة السورية

فيديو: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على العاصمة السورية

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

البرلمان العربي يدين التصريحات المسيئة للرسول محمد (ص)

صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

صحيفة: محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; ترحب بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الدائمة

"الخارجية" ترحب بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الدائمة

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

بكيرات: اقتطاع جزء من الأقصى لليهود يعني إنهاء دولة الاحتلال

حماس تعقب على اعتداء المستوطنين على كنيسة (الروح القدس) بالقدس

حماس تعقب على اعتداء المستوطنين على كنيسة (الروح القدس) بالقدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

قوات الاحتلال تقتحم بلدة صور باهر بالقدس وتزيل علم فلسطين من شوارعها

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

سعد يحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات المقترفة بحق العمال الفلسطينيين

أريحا: وزير الداخلية يؤكد البدء بتنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية

أريحا: وزير الداخلية يؤكد البدء بتنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

جامعة الإسراء توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم الثقافية (IESCO)

المكتبة الوطنيّة و&#34;الثّقافة&#34; يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

المكتبة الوطنيّة و"الثّقافة" يبحثان آخر المستجدّات المتعلّقة بقانون الملكيّة الفكريّة ومعرض الكتاب

منوعات

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

لهذا السبب سعد لمجرد يبكي على الهواء مباشرة

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

بالفيديو: لحظة تعرّض زياد برجي لحادث مروّع بعد انقلاب سيارته

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

السعودية مروج الرحيلي تجري عملية تجميل لأنفها..وهكذا أصبحت

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

مبلغ خيالي أنفقه جوني ديب على عشاء في أحد مطاعم بريطانيا

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

عارضة أزياء برازيلية تفجّر مفاجأة: بيكيه تحرّش بي كثيراً

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

على الرغم من ادّعائها الإفلاس..شاهد قصر آمبر هيرد الفاخر

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

خلافات جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها..وياسمين ترد: اتوكس

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

مغني مصري يعلن إصابته بنوع نادر من السرطان..وفاته ستكون قريبة

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

الموت يُفجع الفنان رامي عياش

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

عربي

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

هيئة الأسرى: الاحتلال يفرج عن أسير أردني ويُبقي 18 آخرين في سجونه

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

تونس.. إضراب عام للقضاة والرئيس يلوح بعقوبات على المشاركين

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السودان.. قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات جديدة

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى

السلطات الإماراتية تلقي القبض على أخوين متهمين لديها في قضايا فساد كبرى